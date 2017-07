Dal Pozzo destaca competitividade do time após vitória que recolocou Juventude na liderança isolada

Sigam o líder 08/07/2017 | 21h39 Atualizada em

A vitória por 2 a 0 sobre o Guarani, na noite deste sábado, garantiu ao Juventude a liderança isolada da Série B. Com 25 pontos, o time abriu sete para o quinto colocado e obteve o sexto triunfo em sete partidas dentro de casa.

Na avaliação após a partida, o técnico Gilmar Dal Pozzo manteve o discurso de humildade, mas fez questão de valorizar a eficiência do Juventude na competição.

— A gente estuda muito a postura do adversário. No início da competição, a gente discutia aqui que fazia gols apenas no final da partida. Agora, tivemos essa capacidade nos últimos jogos de marcar cedo. Quando temos a posse de bola, precisamos ser cirúrgicos. E foi assim. Os gols aconteceram nos momentos certos — avaliou o treinador.

O ótimo aproveitamento dentro de casa mereceu um destaque especial no discurso do técnico alviverde.

— É fazer um jogo seguro. Contra o Criciúma, não fizemos uma grande partida, não conseguimos envolver eles, mas tivemos a paciência de fazer o gol na bola parada. A Série B tem a característica de dificuldades para os mandantes. É sempre difícil. Estamos vencendo na vontade, no coração, na competitividade, no apoio da torcida. Não estamos jogando um grande futebol em casa, mas se adaptando à competição — resumiu Dal Pozzo.



Agora, o Ju tem dois duelos fora de casa na próxima semana, contra Náutico e Ceará. O time permancerá no Nordeste entre uma partida e outra.

— A gente sempre constrói o planejamento com a diretoria. Vamos ficar até sexta-feira em Recife. É importante trabalhar com o grupo e dar uma condição de alimentação e repouso para os atletas. Pela experiência de Série B, acreditamos que seja importante e que possamos ter sucesso, fazendo um grande jogo contra o Náutico — disse o comandante.