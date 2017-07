Consolidado entre os titulares do Juventude, Bruno Collaço projeta uma grande decisão contra o Guarani

Série B 08/07/2017 | 10h12 Atualizada em

Lateral esquerdo do Juventude, Bruno Collaço vive boa sequência com a camisa alviverde

Lateral esquerdo do Juventude, Bruno Collaço vive boa sequência com a camisa alviverde Foto: Felipe Nyland / Agencia RBS

Desde o ano passado, o Juventude tinha uma certeza: era Pará e mais 10. O lateral-esquerdo sempre foi líder do time dentro e fora de campo, tanto que já foi capitão em diversas oportunidades. Porém, uma fissura no pé direito o tirou dos gramados desde a terceira rodada da Série B. Foi a grande chance para o substituto Bruno Collaço. Ele aproveitou. O lateral será titular pela oitava vez contra o Guarani, neste sábado, às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi. A titularidade surpreendeu:

— Não esperava, para ser sincero. Até porque, era o Pará que vinha jogando. Também não esperava que ele deixaria o time por uma lesão que demandasse tanto tempo de recuperação. Pegou de surpresa. Mas graças ao trabalho e com ajuda de todos consegui pegar um ritmo legal e manter um bom nível. Estou feliz de conseguirmos manter a equipe lá em cima e que eu tenha feito um razoável número de jogos.

E as atuações nas outras sete patidas que iniciou como titular recebem muitos elogios também do comandante papo.

— Excelência. O Bruno é um jogador mais equilibrado e pensa mais o jogo. Ele está fazendo bem a linha defensiva, apoiando com desenvoltura e está com confiança — avalia Gilmar Dal Pozzo.

Justamente essa confiança que poderá ser um diferencial no grande jogo da 12ª rodada. O encontro de líderes entre Ju e Guarani. Um jogo tratado como decisivo, não só porque o vencedor assumirá a liderança isolada, mas porque poderá ser um divisor de águas para a sequência da temporada.

— Tem muita água para rolar ainda. Por querermos nos manter no topo da tabela, sem dúvida é o jogo mais importante dentro da competição. Não podemos desmerecer o adversário, tampouco desconcentrar. O time deles vem jogando muito no erro do adversário — observa Bruno Collaço.

E se o jogo é grande, toda preparação é diferente.

— A concentração e a adrenalina aumentam. E tem que aumentar. Não é um jogo normal. Não é um jogo contra uma equipe da parte debaixo da tabela. É um confronto direto. Por ser na nossa casa dá mais responsabilidade por termos que tomar as rédeas do jogo e impor o nosso ritmo — completa o lateral.

Assim que os jogadores encaram este jogo e desta forma que esperam que o torcedor também projete. Por isso, o apelo é simples.

— Esperamos um estádio lotado — finaliza Collaço.