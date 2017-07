Com apagão no início do jogo, Juventude perde para o Ceará por 2 a 0 e cai para segunda colocação

Série B 15/07/2017 | 20h52 Atualizada em

Com um apagão nos primeiros minutos de jogo, o Juventude sofreu neste sábado a sua primeira derrota fora de casa na Série B. A equipe de Gilmar Dal Pozzo foi derrotada pelo Ceará por 2 a 0, no Estádio Castelão, em Fortaleza. Valdo e Elton marcaram os gols.

Com o resultado, o Juventude fica na vice-liderança com 26 pontos, com a mesma pontuação do Guarani, que está na primeira colocação por ter uma vitória a mais. Na próxima rodada, terça-feira, o Ju encara o CRB, às19h15min,no Estádio Alfredo Jaconi.

No retorno ao Castelão, palco do acesso no ano passado, o time alviverde entrou desligado em campo e sofreu dois gols logo de cara. Aos cinco minutos, após cobrança de escanteio, a zaga alviverde afastou parcialmente, mas Juninho e Tiago Marques não conseguiram tirar da área. Valdo aproveitou e mandou o chute no ângulo de Matheus: 1 a 0.

No minuto seguinte, espaço para o ataque cearense pelo lado direito e o cruzamento rasteiro parecia não oferecer perigo. Só que Micael tirou a bola da mão de Matheus e o corte fraco deixou Elton livre para mandar para a rede.

O resultado não mudou inicialmente a postura do Juventude, que seguiu postado no campo de defesa e com dificuldades para trocar passes no setor ofensivo. A primeira finalização foi apenas aos 18, de fora da área, com Tiago Marques. O chute saiu ao lado do gol. Porém, o lance deu novo ânimo ao time, que cresceu na partida.

Aos 26, Ramon arrancou pela esquerda e cruzou para trás. Tiago Marques bateu torto. O time alviverde passou a ter o domínio da posse de bola, girou o jogo, mas sem conseguir muitas finalizações. Aos 35, cruzamento de Bruno Collaço, o camisa 9 do Ju ganhou no alto e cabeceou sobre o gol.

O Ceará só voltou a assustar aos 43. Após falta lateral cobrada na área, Elton acertou a cabeçada e Matheus fez grande defesa. Na resposta, na última chance da primeira etapa, Juninho pegou rebote e avançou pela direita. O meia chutou cruzado e Tiago Cametá desviou contra. A bola bateu no travessão e ficou com o goleiro.

– Foi um apagão nosso. Não estamos acostumados a entrar assim. Depois o jogo ficou equilibrado. Só que tomamos dois gols e agora precisamos correr atrás – avaliou Tiago Marques.

Na segunda etapa, mesmo sem mudar as peças, o Juventude voltou disposto a diminuir o prejuízo. Aos quatro, Wallacer cruzou e Juninho bateu de primeira na mão de Éverson. Com Caprini na vaga de Ramon, o time alviverde seguiu com a bola nos pés, mas sem produzir muito. Aos 17, Tinga cruzou e Tiago Marques desviou de cabeça, longe do gol.

Aos 23, Wesley Natã, que havia entrado no minuto anterior, cabeceou consciente após cruzamento de Tinga. A bola raspou a trave. A partir daí, o duelo ficou equilibrado, mas sem oportunidades claras de gol.

Assim como ocorreu contra o Brasil-Pel, no Jaconi, o Juventude teve mais posse de bola, mas não foi eficiente. Dos seis pontos possíveis no Nordeste, o Ju volta com um e agora tem pouco tempo para se recuperar antes de enfrentar o CRB, terça-feira, em casa.