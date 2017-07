Caxias do Sul Basquete pode ter confirmada presença no NBB 10 nesta terça-feira

Expectativa 11/07/2017 | 07h00 Atualizada em

Em assembleia que ocorre nesta terça-feira, a partir das 13h, em São Paulo, a Liga Nacional de Basquete (LNB) vai confirmar os times inscritos para participarem do NBB 10. Existe a expectativa de que o Caxias do Sul Basquete seja anunciado na elite para a próxima temporada.

O time caxiense será representado na reunião pelo presidente da Federação Gaúcha de Basquete, Rogério Caberlon, e espera sair com uma resposta positiva. Depois, os dirigentes do Caxias e dos demais clubes terão até o dia 21 deste mês para comprovarem os valores financeiros necessários para ingressar no campeonato (R$ 1,5 milhão). O sorteio da tabela está previsto para 15 de agosto.

A LNB optou por antecipar a data de assembleia e a confirmação dos times para que todos tenham maior tempo de preparação para a 10ª edição do Novo Basquete Brasil, que deve iniciar entre o final de outubro e começo de novembro.