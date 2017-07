Caxias do Sul Basquete está confirmado na disputa do NBB 10

Na elite! 11/07/2017 | 15h52 Atualizada em

O Caxias do Sul Basquete foi confirmado na tarde desta terça-feira na disputa da 10ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB). A permanência na elite foi aprovada em assembleia dos clubes realizada em São Paulo.

O time do técnico Rodrigo Barbosa tem agora até o dia 21 deste mês para apresentar as garantias financeiras com o valor mínimo pedido pela Liga Nacional de Basquete (LNB), cerca de R$ 1,5 milhão. Será a terceira participação do clube na competição, sendo o Caxias o único representante gaúcho no torneio.

Assim como nos anos anteriores, o Banrisul deve ser confirmado como patrocinador máster. Nos próximos dias, a direção do Caxias intensificará os contatos para oficializar novos parceiros.

— Temos algumas coisas encaminhadas, mas dependíamos da oficialização, que ocorreu hoje (terça-feira). O mais importante é que teremos um mês a mais para trabalhar tudo com mais calma, desde o planejamento até a busca por atletas. Mesmo assim, temos uma ideia clara do time que vamos montar — destaca Barbosa, que projeta a contratação de três estrangeiros para o NBB 10.

O número de participantes do próximo NBB ainda não está definido. Na reunião desta tarde, 17 times mostraram-se dispostos a participar do campeonato. Os 15 que estiveram na última temporada, além do Botafogo-RJ e do Joinville-SC, campeão e vice da Liga Ouro. Porém, o time catarinense ainda precisa apresentar as garantias financeiras.

Além dele, Campo Mourão-PR, Vasco-RJ e Brasília-DF têm débitos referentes ao NBB 9 e precisam quitá-los até o dia 28 de julho. Caso contrário, podem ficar fora da próxima edição, que tem início previsto para a primeira semana de novembro.