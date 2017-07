Caxias do Sul Basquete confirma renovação com Banrisul e verba necessária para assegurar presença no NBB 10

Na elite 21/07/2017 | 19h31 Atualizada em

Mais um passo foi dado na participação do Caxias do Sul Basquete no NBB 10. Nesta sexta-feira, o Banrisul confirmou a renovação do patrocínio da equipe caxiense na disputa do campeonato nacional. O valor que será aportado pelo banco estatal vêm através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte.



Com a confirmação do banco e mais alguns parceiros que já estavam acertados com o clube, o Caxias do Sul atingiu a meta mínima - R$ 1,5 milhão - exigida pela Liga Nacional de Basquete (LNB) para a disputa do NBB. O contrato com o Banrisul será assinado na próxima semana e deve ter a participação do governador José Ivo Sartori.

A ideia do clube é iniciar as atividades no meio de agosto. A montagem do grupo ainda depende de mais alguns parceiros que estão sendo procurados. O objetivo é alcançar os R$ 2,3 milhões para formar o time, que deve contar com três estrangeiros (um norte-americano, um argentino e outro europeu).

A LNB ampliou o prazo de confirmação das equipes no NBB 10 para o dia 28 de julho.