Bento Vôlei confirma participação na Superliga Masculina 2017/2018 e busca apoio financeiro

Vôlei 12/07/2017 | 21h03 Atualizada em

Mesmo com poucos recursos e falta de apoio financeiro, o Bento Vôlei confirmou nesta quarta-feira sua participação na Superliga Masculina 2017/2018. A direção do clube de Bento Gonçalves optou por assumir os riscos para ganhar tempo na captação de novos patrocinadores. A competição deve começar em outubro.



— Vamos assumir o risco e ganhar um fôlego de mais 40 dias para buscar os recursos faltantes. Temos 25% do valor mínimo exigido para viabilizar a participação do time na Superliga — revela o diretor executivo Rafael Fantin, o Dentinho.



Segundo o ex-jogador e atual dirigente, o valor necessário fica em torno de R$ 600 mil ou R$ 700 mil, que abrange o pagamento de atletas, viagens, estrutura de manutenção da equipe e staff técnico, entre outras despesas.



Além da procura de patrocinadores, o clube também cogita firmar parcerias para a realização de partidas em outras cidades.



— Estamos ouvindo algumas propostas, inclusive de fazer jogos fora de Bento Gonçalves para que isso viabilize recursos financeiros — admite Dentinho.



A ideia nunca foi fechar as portas, mas para isso o clube assumiu riscos e abriu mão do Estadual. O Bento voltou a disputar a Superliga em 2015.



— Entendemos que o encerramento das atividades seria muito traumático. A diretoria se disponibilizou a assumir esse risco, mas temos que trabalhar muito forte, não podemos nos acomodar. Fica esse apelo comunitário para que todo mundo divida essa angústia com a gente. Quem de fato tem interesse que o Bento Vôlei continue, se coloque à disposição para que consigamos manter o Bento Vôlei aqui em Bento Gonçalves — desabafa Dentinho.