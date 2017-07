Rúgbi 26/07/2017 | 20h43 Atualizada em

Natural de Vacaria, o atleta Leonardo Souza, do S.C. Rugby, de Caxias do Sul, viajou ontem à noite para a cidade de Minas, no Uruguai. Ele irá defender a seleção brasileira juvenil de rúgbi em torneio preparatório para os desafios de 2018.

A equipe vai jogar o Sul-Americano da categoria e terá como adversários, além dos donos da casa, Argentina e Chile. Leonardo foi o único atleta da Serra Gaúcha convocado para a competição. A estreia será no sábado, contra os uruguaios.