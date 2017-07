Atacante Pedro Bitencourt, do Juventude, inicia semana de treinos na seleção brasileira sub-15

Base 10/07/2017 | 21h17 Atualizada em

O atacante caxiense Pedro Arthur Bitencourt, do Juventude, iniciou nesta segunda-feira mais uma semana de treinamentos na seleção brasileira sub-15, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.



Esta é a terceira convocação de Pedro para a seleção. As duas anteriores foram em junho. Entre os oito atacantes convocados, tem dois do Fluminense e um de cada clube a seguir: Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Inter, Desportivo Brasil-SP e Juventude.



O técnico Guilherme Dalla Déa está formando o grupo que vai jogar o Sul-Americano da categoria, em novembro, no Chile. Pedro, destaque do Ju no Gauchão sub-15, tem grandes chances de disputar a competição.



Confira os atuais convocados:



GOLEIROS

Bruno Carcaioli – S.E. Palmeiras

Cristian – C. Atlético Mineiro

Matheus Donelli – S.C. Corinthians P.



ZAGUEIROS

Gabriel Noga – C.R. Flamengo

Henri – S.E. Palmeiras

Pedro Lucas – Sport C. Recife

Renan – S.E. Palmeiras



LATERAIS

Cadu – Santos F.C.

Eduardo – E.C. Vitória

Riquelme – C.R. Vasco da Gama

Yan – Coritiba F.C.



MEIAS

Fabinho - S.E. Palmeiras

Diego – E.C. Vitória

Giovanni – Santos F.C.

Reiner – C.R. Flamengo

Sandry – Santos F.C.

Talles – São Paulo F.C.



ATACANTES

Alejandro – Cruzeiro E.C.

Bruno Bortolotti – Desportivo Brasil

Gabriel Veron – S.E. Palmeiras

João Peglow – S.C. Internacional

Kaká – Fluminense F.C.

Lázaro – C.R. Flamengo

Miguel – Fluminense F.C.

Pedro Arthur Bitencourt – E.C. Juventude