Série B 08/07/2017 | 18h47 Atualizada em

No grande duelo da 12ª rodada, Juventude e Guarani se enfrentam no Estádio Alfredo Jaconi. Ambos com 22 pontos, dividem a liderança da competição. Os paulistas levam a melhor no número de vitórias: 7 a 6. No jogo do tira-teima, quem vencer assumirá a liderança isolada da Série B.

O técnico Gilmar Dal Pozzo não contará com o volante Lucas, entregue ao departamento médico. Clique na imagem para acompanhar o minuto a minuto com a equipe de esportes do Pioneiro.