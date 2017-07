ACBF volta a vencer em casa e sobe para a quinta colocação na Liga Futsal

LNF 23/07/2017 | 20h42 Atualizada em

Foi com uma dose de sofrimento, mas a ACBF conquistou a segunda vitória seguida em casa na Liga Nacional de Futsal (LNF). No sábado à noite, o time laranja bateu o Joaçaba-SC por 2 a 1.

A vantagem foi construída na primeira etapa, com gols de Felipe Valério e Bruno Souza. Depois do intervalo, Rudi descontou e a partida ficou aberta pelo fato de os catarinenses utilizarem o goleiro-linha. Porém, as defesas prevaleceram e o resultado não se alterou.

Com a vitória, a ACBF subiu para o 5º lugar com 19 pontos. O próximo jogo na competição nacional será contra o Concórdia, no próximo sábado, dia 29. Será o último dos três confrontos em sequência como mandante.

Antes de pensar nesse duelo, a ACBF volta as atenções para a Liga Gaúcha. Amanhã, o time encara o Atlântico, em Erechim.