ACBF vence o Foz Cataratas em casa e sobe na tabela da Liga Futsal

3 a 1 17/07/2017 | 12h58

Eficiente na primeira etapa, a ACBF venceu o Foz Cataratas na manhã de ontem e iniciou bem a série de três partidas em casa na Liga Nacional de Futsal. Com a vitória por 3 a 1 sobre o time paranaense, a equipe do técnico Marquinhos Xavier subiu para a oitava colocação.

Diece e João Salla, duas vezes, marcaram os gols dos donos da casa, todos no primeiro tempo. Na segunda etapa, o adversário pressionou, colocou goleiro-linha, mas só conseguiu descontar com Elenilson.

O resultado deixou a ACBF com 16 pontos em 11 partidas. O Sorocaba lidera com 23. A Assoeva é a melhor equipe gaúcha na competição, em quarto lugar, com 19.

O próximo jogo pela LNF será no sábado, dia 22, contra o Joaçaba, em Carlos Barbosa. Antes, a equipe laranja joga amanhã, em casa, pela Liga Gaúcha contra a Assoeva.