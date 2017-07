ACBF recebe o Foz Cataratas neste domingo pela Liga Futsal

Futsal 15/07/2017 | 17h30 Atualizada em

Na manhã deste domingo, às 11h, a ACBF começa a série de três jogos dentro de seu ginásio pela Liga Nacional de Futsal (LNF). O time laranja recebe o Foz Cataratas pela 11ª rodada. O Sportv transmite.



O técnico Marquinhos Xavier poderá contar com quase todo o grupo à disposição, já que apenas Marlon, Kevin e Di Maria seguem no DM. A ACBF está invicta jogando em casa e quer aproveitar o fator local para subir na tabela.



– A gente percebe que algumas equipes que estiveram na frente nas primeiras rodadas não estão conseguindo manter o mesmo fôlego. Então, temos que aproveitar a nossa sequência em casa – diz o técnico da equipe, que ocupa a 9ª colocação com 13 pontos.