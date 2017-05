Tenistas caxienses conquistam resultados expressivos na Copa RS

Olho no futuro 01/05/2017 | 20h47 Atualizada em

A 53ª Copa RS de tênis movimentou o Recreio da Juventude durante todo o feriadão. Os jogos começaram no sábado e as finais ocorreram ontem durante todo o dia. Os atletas caxienses conquistaram resultados expressivos, especialmente nas categorias menores.

Na sub-12 masculina, o caxiense Gustavo Tedesco, do Recreio da Juventude (RJ), conquistou o título ao bater Augusto Machado, da Sogipa, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/0. Tedesco ainda foi campeão do torneio de duplas atuando ao lado de Bernardo Duarte, também do RJ.

Na cataegoria sub-14 masculina, Gustavo Turmina (RJ) derrotou na decisão o porto-alegrense Matheus Krebs, do Grêmio Náutico União, por 2 a 1 (1/6, 7/6 e 10/3).O mesmo se repetiu com as meninas nas duas categorias.

Na sub-14 feminino, Amanda de Oliveira (Bohrer Sports), 12 anos, confirmou mais um título em casa. Amandinha conquistou outro torneio sem perder nenhum set e, na final, venceu a porto-alegrense Sophia Xavier, de 14 anos, por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/2. O curioso é que as adversárias foram campeãs nas duplas atuando juntas.

Na categoria sub-12, no duelo entre atletas do Recreio da Juventude, Antônia Ferrarini venceu Letícia Ioris Fonseca por 2 a 0 (6/2 e 6/0). As finalistas também reprisaram o feito das atletas da categoria acima e foram campeãs em duplas.O torneio reuniu 150 atletas de 10 clubes e academias do Estado.

A Associação Leopoldina Juvenil conquistou o maior número de pontos e foi a campeã geral. O RJ ficou em terceiro.