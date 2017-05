Juventude vence amistoso contra o Ypiranga com boas atuações dos reforços

Preparação 03/05/2017 | 19h45 Atualizada em

Tiago Marques (9) e Diego Felipe estrearam com boa atuação diante do Ypiranga Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Começou bem a fase de amistosos do Juventude antes da Série B. Na tarde desta quarta-feira, os comandados de Gilmar Dal Pozzo venceram por 2 a 1 o Ypiranga, de Erechim, na sede da Randon. Os gols alviverdes foram marcados por Tiago Marques e Ruan Renato. O time de Erechim descontou no segundo tempo, com Michel, de pênalti.

Com a definição da utilização de um time diferente em cada tempo, Dal Pozzo colocou os titulares no começo da partida. A equipe, com cinco reforços em relação ao time que terminou o Gauchão, começou mostrando um bom toque de bola e logo ameaçou o gol defendido por Carlão.

Aos 13 minutos, Leílson deu belo passe que deixou Caprini cara a cara com o goleiro do Ypiranga. O atacante do Ju tentou a finalização, que foi interceptada por Carlão. Logo em seguida, o primeiro gol. Em jogada que começou na esquerda, Caprini dominou a bola dentro da grande área, levou para o lado direito e cruzou. Tiago Marques, camisa 9 de 1m92cm, subiu mais alto que todo mundo e, de cabeça, mandou no ângulo esquerdo. Gol de centroavante, que agradou o público que foi acompanhar o jogo.

Time titular atuou no primeiro tempo mostrou imposição diante do Ypiranga. Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Sem ser ameaçado pelo adversário, o Juventude seguiu chegando mais ao ataque. Aos 29, o segundo gol com a participação de duas novidades. Leílson cruzou na primeira trave, o zagueiro Domingues desviou para trás e Ruan Renato, livre na segunda trave, empurrou para o fundo da rede.

A única chegada do Ypiranga ocorreu aos 40 minutos, quando Éder arriscou e Raul fez defesa com tranquilidade. Fim de primeiro tempo de uma boa atuação do time titular.

Uma das novidades para o segundo semestre, meio-campista Leílson teve boa atuação no amistoso Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

A segunda etapa veio com um time bem modificado. A única novidade foi o zagueiro Lino. Com mais disputa do que qualidade dentro de campo, o Juventude criou a primeira chance aos 15 minutos. E que oportunidade desperdiçada por Caion. Bruno Collaço fez bela jogada pela esquerda, cruzou na medida para o centroavante que, sem marcação, mandou para longe do gol de Carlão.

Logo em seguida, o desconto da equipe de Erechim. Aos 18 minutos, Lino segurou Michel na pequena área. Pênalti, que o próprio centroavante bateu no canto direito de Douglas, que quase fez a defesa. O principal destaque do Juventude na segunda etapa foi o lateral Bruno Collaço, que aos 30 minutos deu passe a Dionas Bruno finalizar à direita do gol.

Fim de jogo e vitória juventudista no primeiro amistoso da temporada. Gilmar Dal Pozzo montou o time do primeiro tempo com Raul, Vinícius, Domingues, Ruan Renato e Pará; Fahel, Diego Felipe, Leílson e Caprini; Wesley Natã e Tiago Marques. A segunda etapa teve Douglas, Bruninho, Micael, Lino e Bruno Collaço; Vacaria, Lucas, Alan Vencatto e Wallacer; Dionas Bruno e Caion.

O time volta a campo no próximo sábado, às 16h, contra o próprio Ypiranga, no Estádio Alfredo Jaconi.