Juventude apresenta uniformes para disputa da Série B

Roupa nova 02/05/2017 | 20h38 Atualizada em

O Juventude apresentou nesta terça-feira, em evento no Shopping San Pelegrino, os novos uniformes para a disputa da Série B. Em um momento de retorno à Segunda Divisão, a ideia foi lembrar o ano de 1994, quando o alviverde foi campeão e conquistou o acesso à elite nacional.

— A intenção é que esta camiseta buscasse esse espírito de 1994. Para vivenciar novamente como foi cada jogo, passo a passo, para podermos buscar novamente esse acesso — afirma Ricardo Brisotto, responsável por criar a marca 19Treze e desenhar as novas camisas.

A camisa número 1 ainda conta com uma hashtag nas costas: #viva94. A numeração não será na mesma fonte daquele ano, mas é muito parecida.

Os três uniformes que o Ju utilizará no restante da temporada Foto: Juventude / Divulgação

Já o fardamento dois será em listras verde escuro e linhas em verde mais fraco. Por fim, o terceiro uniforme será branco e terá um detalhe das ondas sonoras do Estádio Alfredo Jaconi cantando o tradicional ¿Vamo Jaconero¿. A camisa foi intitulada "Sintonia". Outra lembrança de 1994 está no uniforme dos goleiros, que terá as cores amarelo e preto.

Ex-volante Lauro (D), campeão da Série B de 1994 foi quem desfilou com o primeiro uniforme Foto: Juventude / Divulgação

O evento contou com atletas campeões da Série B, como o volante Lauro, os goleiros Isoton e Márcio Angonese e o lateral Edson Kaspary, e jogadores do atual elenco como o volante Vacaria, os laterais Pará, Vidal e Ribeiro, os volantes Sananduva e Fahel e os zagueiros Ruan Renato, Kevin e Micael.