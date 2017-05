Emprestado pelo Bahia, lateral-direito Tinga chega para ser reforço do Juventude na Série B

Nova opção 02/05/2017 | 20h47 Atualizada em

Guilherme de Jesus Silva, o Tinga, é o novo lateral-direito do Juventude para a Série B. O jogador de 23 anos, natural de Porto Alegre e formado na base do Grêmio, estava no Bahia e chega por empréstimo. O acerto verbal já foi concretizado e só falta a assinatura do contrato.

No ano passado, Tinga disputou 30 partidas pelo clube baiano, sendo 20 na Série B. Porém, não teve o mesmo êxito da passagem pelo Fortaleza, em 2015, quando foi eleito o melhor da posição na Copa do Nordeste e conquistou o título estadual.

Neste ano, o lateral acabou perdendo espaço no grupo do Bahia e não atuou. O jogador defendeu a Seleção Brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015. Titular em boa parte da campanha, ele conquistou a medalha de bronze.



No Ju, ele chega para disputar a camisa 2 com Vidal, que ainda está em fase de recuperação e não atua no amistoso desta quarta-feira. Por enquanto, o zagueiro Vinícius segue improvisado.