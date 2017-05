Dal Pozzo observa formações diferentes para Juventude enfrentar o Ypiranga

Amistoso 01/05/2017 | 19h57 Atualizada em

Durante os treinamentos de hoje, que ocorreram em dois turnos, Dal Pozzo fez muitas observações na equipe titular. O foco está no primeiro amistoso contra o Ypiranga, na quarta-feira, às 16h, na sede da Randon. Dois esquemas táticos foram testados.

O primeiro, utilizado durante o período da tarde, no 4-4-2, teve Raul; Vinícius, Domingues, Ruan Renato e Pará; Fahel, Diego Felipe, Leílson e Caprini; Caion e Tiago Marques. Emprestado pela Chapecoense, o atacante Wesley Natã foi observado no lugar de Caion em um segundo momento e apresentou bom rendimento.

Durante a manhã, outra situação foi avaliada pelo treinador. Com um 4-2-3-1, Domingues treinou na lateral direita, enquanto Micael fez dupla com Ruan Renato. Leílson também foi mais observado numa função mais à frente, enquanto o volante Lucas entrou na linha de meio-campo. Com isso, Caion treinou entre os reservas. O trabalho que deve definir as equipes para o amistoso será hoje à tarde.

Lesão de Taiberson preocupa e novo atacante pode ser contratado



Uma notícia preocupa bastante a comissão técnica. O atacante Taiberson passará por um exame amanhã para saber a gravidade da lesão no joelho, em um lance no treinamento da sexta-feira passada. O departamento médico do clube não se pronunciou oficialmente sobre a situação, mas existe a suspeita de lesão ligamentar. O jogador passou por um longo período de recuperação antes de vir para o Ju, justamente por uma lesão semelhante.A direção aguarda o resultado da avaliação do atleta para ter um diagnóstico mais preciso, mas já trabalha com a possibilidade de contratar mais um atacante para compor o elenco. Se confirmada, a ruptura de ligamentos afastaria Taiberson de toda a Série B do Brasileiro.