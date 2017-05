Caxias busca emprestar jogadores que mantêm contrato com o clube para o segundo semestre

Indefinição 02/05/2017 | 07h02 Atualizada em

Enquanto não define seu futuro para a sequência do ano de 2017, o Caxias trabalha com a possibilidade de empréstimo dos jogadores que permanecem com vínculo com o clube até o próximo ano.

Do grupo que terminou o Estadual apenas cinco atletas mantém contrato: o goleiro Lúcio, o zagueiro Jean, o meia Diego Miranda, o atacante Jefferson Kanu e o centroavante Jajá (foto).

Os nomes do zagueiro e do centroavante foram especulados em outros clubes, mas até agora nenhuma situação foi concretizada. Jajá interessaria ao São Paulo-RG para a disputa da Série D do Brasileiro, enquanto Jean pode se transferir para o futebol paranaense.

Além do quinteto, o meia Waguinho e o atacante Gabriel Lagoa, que também integraram o grupo profissional no Gauchão, voltam ao time sub-20 para a disputa do Estadual da categoria.

A direção grená espera receber nos próximos dias a confirmação oficial da vaga na Série D de 2018, o que descartaria a participação do time na Copinha da FGF e daria início ao planejamento do clube para a próxima temporada.