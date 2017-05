Caxias Basquete vence Recreio da Juventude na estreia do Estadual Sub-17

Base 01/05/2017 | 20h34 Atualizada em

Na estreia das equipes no Estadual masculino sub-17, o Caxias do Sul Basquete venceu o clássico local contra o Recreio da Juventude por 65 a 24. O duelo foi disputado no último sábado, na sede campestre do clube alviverde. As duas equipes têm os próximos compromissos no final desta semana.

Na sexta-feira, dia 5, o Recreio recebe o Corinthians, de Santa Cruz do Sul, para confrontos do sub-15 e sub-17, a partir das 19h30min. No domingo, pelas mesmas categorias, o time enfrenta o Colégio Sinodal, de São Leopoldo, a partir das 10h30min, novamente em casa.

Já o Caxias Basquete recebe a Ginástica, de Novo Hamburgo, domingo, em confrontos do sub-14, sub-15 e sub-17. As partidas iniciam às 14h, no Ginásio Vascão.