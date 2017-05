Apahand/UCS/Farroupilha e Recreio da Juventude conquistam títulos do Aberto de Campo Bom

Handebol 01/05/2017 | 14h55 Atualizada em

Apahand/UCS/Farroupilha e Recreio da Juventude conquistaram no domingo os títulos feminino e masculino do Aberto de Campo Bom de Handebol. Foi a 23ª edição do torneio.

No feminino, a conquista veio com 100% de aproveitamento e revanche na decisão. Na primeira fase, sem qualquer susto, a equipe do técnico Gabriel Citton derrotou UFRGS (25 a 5), SGNH (28 a 5) e AECB (32 a 5). Na semifinal, foi a vez de despachar a HFSM, de Santa Maria, por 25 a 5.

A decisão foi um repeteco da final do Estadual do ano passado, quando a Liga Hamburguense de Handebol (LHH) acabou com a hegemonia caxiense. Desta vez, o time de Citton levou a melhor e venceu por 17 a 12.

— Os jogos foram com tempo reduzido, de 20 minutos para cada lado. Por isso, o resultado pode ser considerado bom. Administramos o placar e acredito que estamos no caminho certo na preparação para a Liga — diz o treinador.

A equipe ainda terminou com a melhor defesa, com 32 gols sofridos, e o melhor ataque, anotando 128. A central Stefanny Mattos foi eleita como destaque da competição e o time ainda teve a artilheira do torneio, a ponta Thayanne.



RJ conquistou mais um título na categoria adulto Foto: Recreio da Juventude / Divulgação

Já no masculino, o time do Recreio da Juventude, do técnico Eduardo Fonseca, precisou suar um pouco mais para vencer na decisão o Satc/Fmec/HC Içara, de Criciúma (SC), por 17 a 16. O grupo caxiense é o atual campeão estadual.