Zagueiro Lino é apresentado pelo Juventude como reforço para a Série B

Contratação 26/04/2017 | 17h55 Atualizada em

Depois de utilizar seis zagueiros no Estadual, o Juventude começou a lista de novidades para a Série B do Brasileiro pela defesa. O zagueiro Lino, 32 anos, foi apresentado oficialmente na tarde desta quarta-feira com a expectativa de ser solução para corrigir as falhas do time no primeiro semestre. Em 2012, ele atuou pelo Caxias.

O jogador está treinando no Juventude desde o dia 24 de março, mas passou por um período de condicionamento físico com o restante do grupo. Existia a possibilidade de Lino ser inscrito no Gauchão, o que não aconteceu.

Agora, para a Série B, tem a possibilidade de repetir a conquista do ano passado, quando subiu com o Atlético-GO para a primeira divisão nacional. Apesar da vivência fora de campo, a ideia de Lino é colaborar jogando.



— Quero ajudar dentro de campo. Posso ajudar em uma conversa com um jogador mais jovem, mas sei que o Gilmar (Dal Pozzo) é um técnico muito experiente e está formando um grupo muito bom para a Série B — afirmou o zagueiro.