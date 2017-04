Tiago Marques deve ser o novo centroavante do Juventude

Série B 24/04/2017 | 20h28 Atualizada em

A lista de reforços do Juventude para a disputa da Série B segue aumentando. O próximo nome que deve desembarcar no Alfredo Jaconi é o do centroavante Tiago Marques, que estava na Ferroviária, de Araraquara. O jogador, de 1m92cm, chega para ser opção em uma função bastante cobrada pelo torcedor.

Em 2017, Marques marcou três gols em 12 jogos com a equipe paulista (dois no Paulistão e um na Copa do Brasil). Ano passado, o centroavante atuou pelo Botafogo-SP na Série C do Brasileiro. Inclusive, atuou contra o Juventude no empate sem gols no Jaconi, no segundo turno da competição. O retorno à Ferroviária, clube já tinha defendido em outras temporadas, foi no período que Antônio Picoli comandava o time.

A semana também marca a apresentação dos jogadores que estavam no Brusque-SC. O primeiro é Leílson, que chega no final da tarde desta terça-feira. O meio-campista foi destaque do time catarinense na disputa do Estadual. Além dele, o lateral João Carlos é aguardado até quinta-feira. O jogador está em Pernambuco visitando a família e depois retorna para o Sul.

A negociação com o goleiro Matheus Cavichioli, do Novo Hamburgo, se tornou mais difícil para o Ju. Além de uma proposta do Bahia, as boas atuações pelo Noia valorizaram o jogador. Marcelo Boeck e Saulo seguem negociando com a direção alviverde.