S.C. Rugby disputa primeiro confronto em casa e recebe o San Diego neste sábado no Municipal

Nova fase 21/04/2017 | 18h00 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

S.C. Rugby venceu último confronto em Santa Maria Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

O novo momento do rúgbi caxiense tem um marco neste sábado, no Estádio Municipal. Após a fusão entre Serra Rugby e Caxias Rugby, no início deste ano, será a primeira oportunidade para o novo clube, o S.C. Rugby atuar diante de seu torcedor. O confronto, válido pela terceira rodada do Estadual, será diante do tradicional San Diego, de Porto Alegre.

Serão três partidas pelas categorias juvenil, intermediária e adulto. O primeiro confronto inicia às 11h30min, o segundo será às 13h e o principal ocorre a partir das 15h.

– Será um jogo duro em casa contra um San Diego que vem muito bem nestes últimos anos. Foi finalista da Taça Tupi 2015 (campeonato nacional) e decidiu o Estadual em 2016. Mas isso não é impedimento para tentarmos fazer nosso jogo. Sabemos muito bem o que queremos e temos o plus de jogar em casa – explica o técnico argentino do S.C. Rugby, Lucas Carrizo.

Com a fusão entre os dois clubes caxienses, além de um maior número de atletas no novo time, a expectativa é de muito crescimento na estrutura e na organização.Na competição gaúcha, os dois times principais vêm de vitória. Os caxienses bateram o Universitário Rugby, em Santa Maria, por 31 a 20. Já o San Diego venceu o clássico da Capital contra o Charrua por 11 a 0.