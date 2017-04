Reunião da direção durante a semana vai definir futuro do Caxias em 2017

Após o Gauchão 24/04/2017 | 07h01 Atualizada em

Nos bastidores do Caxias, o clima após a eliminação era um misto de frustração pela classificação não alcançada e orgulho pela campanha acima da expectativa, que resgatou a confiança do torcedor. Contudo, acima disso tudo paira a incerteza quanto ao futuro do clube, que este ano não tem série para disputar o Campeonato Brasileiro.

Leia Mais

Caxias perde nos pênaltis e fica fora da final do Gauchão

A única opção para manter o departamento de futebol ativo até a próxima temporada é optar pela participação nas copinhas regionais da Federação Gaúcha de Futebol.

– O futuro do Caxias passa por uma reunião da direção. Estamos vindo de uma retomada e não conquistamos vaga na D, por isso não temos calendário.Temos um grupo gestor onde as coisas se decidem e agora vamos sentar e discutir o que é melhor para o Caxias nesse momento – afirmou o diretor de futebol José Caetano Setti.

O técnico Luiz Carlos Winck também não garantiu se irá permanecer para a sequência do projeto. Questionado sobre o futuro, preferiu exaltar os bons momentos que viveu no clube:

– Não conversamos nada ainda. Seria um grande prazer (permanecer). Vivi momentos de muita alegria aqui no Caxias, de saber que tive uma direção que jogou junto comigo, de jogadores que compraram a ideia, da torcida que respeitou o nosso trabalho. Isso tudo se traduziu na grande campanha que nós fizemos neste Gauchão.