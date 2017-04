"Nossa equipe sai de cabeça erguida", destaca o meia do Caxias Wagner

Gauchão 2017 23/04/2017 | 21h52

Assim que o pênalti convertido por Diego determinou a eliminação e o possível fim da temporada de 2017 para o Caxias, os jogadores foram aplaudidos pela torcida que compareceu em bom número ao Centenário. Era o reconhecimento de uma campanha que superou as expectativas, conforme ressaltou o centroavante Jajá antes de entrar no vestiário para a última reunião do grupo.

– Fizemos um grande jogo, provamos que éramos capazes de enfrentar o Inter de igual para igual. Infelizmente, desperdiçamos um pênalti e eles foram felizes em todas. Mas no início do campeonato falavam que íamos lutar pra não cair e chegamos entre os quatro. Então, temos que continuar trabalhando – destacou o atacante.

O meia Wagner, que antes da metade do segundo tempo foi substituído após uma falha de comunicação – ele saiu para receber atendimento e depois pediu para voltar, mas Winck já havia colocado Marlon –, aproveitou para agradecer ao torcedor. Em poucos meses, o habilidoso camisa 10 virou um ídolo grená:



– Nossa equipe sai de cabeça erguida. A diretoria está fazendo um grande trabalho desde o ano passado, conseguiu tirar o time da segunda divisão e levar a uma semifinal. Nosso torcedor voltou a se alegrar com o time e a comparecer no estádio. Da minha parte, tenho que dizer muito obrigado à torcida e que, se Deus quiser, ainda vou vestir essa camisa novamente.

Outro destaque da campanha, o volante Elyeser, lamentou o pênalti desperdiçado por Gilmar na segunda etapa, que poderia ter sido decisivo a favor do Caxias:

– A gente sabe que nessa hora um time experiente cresce, ainda mais que eles recém eliminaram o Corinthians. Tínhamos que ter tido a sabedoria de saber que, tendo a oportunidade de matar o jogo como nós tivemos, era preciso ter matado. Ainda mais contra uma equipe grande como o Inter.