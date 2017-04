Na preparação para a Série B, Juventude confirma dois amistosos contra o Ypiranga

Intertemporada 21/04/2017 | 19h50 Atualizada em

O Juventude confirmou dois amistosos em preparação à Série B do Campeonato Brasileiro. Ambos serão contra o Ypiranga e em Caxias do Sul. O primeiro será no dia 3 de maio, às 16h, ainda sem local definido. O segundo no dia 6, sábado, no Estádio Alfredo Jaconi, no mesmo horário, após a conclusão das reformas que estão sendo realizadas no gramado da casa alviverde.

O time de Erechim está em preparação para a Série C e foi o único adversário de nível interessante que a direção alviverde conseguiu em meio ao término dos estaduais. O Ypiranga foi rebaixado no Gauchão e deve ter uma equipe bastante reformulada para a competição nacional.

Já em relação aos reforços, a direção do Juventude aguarda para a próxima segunda-feira a decisão em relação ao goleiro Matheus Cavichioli. Isso também passa pela situação do Novo Hamburgo no Gauchão, já que o time do Vale dos Sinos pode chegar à final do Estadual. Outras opções para o gol são Saulo, 31 anos, que atuou no Red Bull Brasil-SP, e Marcelo Boeck, 32, que está no Fortaleza.

Até segunda-feira também deve ser confirmada a contratação do meia Rafael Bastos, que já está em Caxias.Enquanto o trabalho é intenso nos bastidores, o grupo de atletas segue os treinamentos para melhorar seu desempenho e apagar a má imagem deixada com a eliminação nas quartas de final do Gauchão para o maior rival. O meia Wallacer evita comentar sobre o Estadual e diz que só pensa na Série B.

– Tem que focar no Juventude. Temos coisas muito mais importantes para pensar do que no adversário da cidade. Eles estão jogando a vida no Gauchão, que é a única competição que eles têm no ano. Nós temos que pensar na Série B de Brasileiro. Focar neste resto de preparação para fazer o melhor para o Juventude – disse o jogador, em entrevista à Rádio Caxias.