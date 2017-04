Juventude não chega a acordo com Rafael Bastos e vai procurar outro camisa 10 para a Série B

Não acertou 25/04/2017 | 17h35 Atualizada em

Na hora de assinar o contrato, a negativa. Juventude e Rafael Bastos não chegaram a um acordo e o meia não atuará pelo clube alviverde na Série B do Brasileiro. O jogador chegou a Caxias do Sul do final da última semana, mas o acordo não foi selado porque o empresário de Bastos não aceitava que o Ju colocasse em contrato uma multa em caso de transferência para a Série A ou para o Exterior. Com o desacerto, não houve acordo.

Bastos era considerado a principal nome contratado para o meio-campo alviverde. No Paulistão deste ano, se destacou pelo Botafogo-SP. No ano passado, ainda defendeu a Chapecoense-SC e América-MG. Agora, o clube alviverde vai em busca de outro atleta para a função.

Em contrapartida, o centroavante Tiago Marques, que estava na Ferroviária-SP, chegou em Caxias do Sul nesta terça-feira, irá passar por exames médicos e, se tudo ocorrer dentro do esperado, assinará contrato com o Juventude. O meia Leílson, que vem por empréstimo do Brusque-SC, é outro que deve chegar à cidade até o final da noite e nesta quarta-feira se apresentar no Alfredo Jaconi. O lateral-direito João Carlos, que também chega da equipe catarinense, só deve vir no final da semana.