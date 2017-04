Juventude inicia semana projetando amistosos e chegada de novos reforços

Intertemporada 30/04/2017 | 20h28

A intertemporada do Juventude chega em um momento importante nesta semana. Após muito trabalho físico e conversa sobre os erros do início de ano, o grupo de atletas volta a campo na quarta-feira, na Randon, e no sábado, no Alfredo Jaconi, contra o Ypiranga. Os dois testes iniciam as 16h.

De novidades, neste primeiro momento, o torcedor poderá acompanhar seis reforços que não participaram do Campeonato Gaúcho. Daqueles que estão treinando entre os titulares, o zagueiro Domingues, o volante Diego Felipe e o centroavante Tiago Marques. Ainda chegaram ao Jaconi, o zagueiro Lino, o meio-campista Leílson e o atacante Wesley Natã.

Para essa semana são aguardados pelo menos mais três atletas: um lateral, um meia e um atacante.A expectativa é que até a quarta-feira pelo menos dois deles se apresentem ao técnico Gilmar Dal Pozzo: o lateral-direito e o meia, para os lugares de João Carlos e Rafael Bastos, que não fecharam negociação com o clube.

O goleiro Matheus Cavichioli não chega antes da próxima semana para finalizar o acerto com o alviverde por conta da decisão do Estadual pelo Novo Hamburgo. Com isso, Raul deve ser confirmado como titular para o início do campeonato nacional, contra o Luverdense, no próximo dia 12.

Outra prioridade é a contratação de um centroavante, mas não há data definida para a chegada deste nome, que é mantido em sigilo absoluto.