Emprestado pela Chapecoense, atacante Wesley Natã será reforço do Juventude para a Série B

O atacante Wesley Natã, 22 anos, será mais um reforço do Juventude para a Série B do Brasileiro. O jovem jogador chegou a passar pelas categorias de base do time alviverde e pertence à Chapecoense.

No ano passado, ele foi emprestado para o Bahia, marcando dois gols em cinco jogos na Série B, contra Brasil-Pe e Tupi, participando da campanha que culminou com o acesso. Como a Chape está com o grupo inchado e Natã não seria aproveitado, ele será emprestado ao Ju com custo praticamente zero.



— É um jogador que atua pelos lados de campo, tem força, boa estatura, passou pelas nossa base e acreditamos que possa ajudar o grupo — diz o vice-presidente de futebol Jones Biglia.

Natã marcou gol contra o Brasil-Pe na Arena Fonte Nova Foto: Felipe Oliveira / E.C. Bahia/Divulgação

A negociação não tem qualquer relação com o empréstimo do goleiro Elias para a equipe catarinense. O Juventude ainda busca a contratação de um goleiro, dois atacantes e um meia, após a desistência de Rafael Bastos.