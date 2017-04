Em jogão com nove gols, ACBF bate o Joinville em casa e conquista primeira vitória na Liga Futsal

Baita resultado 30/04/2017 | 14h43 Atualizada em

Em uma partida movimentada, com muitas faltas e três expulsões, a ACBF conquistou a primeira vitória na Liga Nacional de Futsal (LNF). No sábado à tarde, bateu o Joinville por 5 a 4, no Centro de Eventos, em Carlos Barbosa.

Logo no primeiro minuto, os visitantes abriram o placar com o gol de Fellipe Mello em cobrança de falta. Porém, um minuto depois, Bruno Souza cobrou escanteio, a bola desviou no defensor e enganou o goleiro: 1 a 1. Aos cinco, Dener virou o jogo em cobrança de pênalti.Logo na sequência, após linda jogada de Mithyuê, Di Maria ampliou a vantagem. Ainda na primeira etapa, os catarinenses reagiram. Primeiro com Eka, que balançou as redes em cobrança de pênalti e depois com Jackson, em tiro-livre: 3 a 3.

No segundo tempo, Bruno Souza foi expulso ao parar contra-ataque dos catarinenses. A ACBF segurou o empate com um jogador a menos. Aos seis minutos, com vantagem numérica, Kevin voltou a colocar a ACBF na frente: 4 a 3. Logo depois, foi a vez do adversário ficar outra vez com um a menos, com Fernando sendo expulso. A ACBF fez pressão, Marlon chegou a acertar a trave, mas não mexeu no placar.

O Joinville tentou colocar o goleiro-linha, mas foi a ACBF quem aproveitou, em finalização de Marlon. No minuto final, Eka descontou de pênalti, mas já era tarde para o empate.

A ACBF está com quatro pontos após dois jogos e volta a jogar contra o Marreco Futsal, fora de casa, no próximo sábado, dia 6 de maio.