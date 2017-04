Dono da melhor campanha, Glória tem o setor defensivo como arma principal

Divisão de Acesso 27/04/2017 | 07h24 Atualizada em

No retorno à Divisão de Acesso, após ser campeão em 2015 e rebaixado no Gauchão de 2016, o Glória desponta como um dos favoritos a conquistar uma das vagas na elite e brigar, novamente, pelo título deste ano. A campanha é irretocável até o momento. Em 11 rodadas, o time comandado pelo técnico Abel Ribeiro está invicto e sofreu apenas três gols.

O diferencial desta equipe está justamente na defesa, quase intransponível. E ela será colocada à prova, nesta quinta-feira à noite, às 20h, contra o Esportivo, no Estádio Montanha dos Vinhedos.

— O mais difícil é começar o campeonato com a defesa entrosada. É o setor que mais sofre no início do campeonato, por não ser uma equipe que vem junta de outras temporadas. Mas conseguimos, já nos amistosos, fazer uma defesa bastante consistente e que nos dá a segurança para liderar a competição — afirma o goleiro Ricardo, 30 anos, um dos líderes do grupo.

Esta campanha também é parte de um planejamento muito forte do departamento de futebol. Muitas pesquisas foram realizadas sobre o perfil e quem foram os últimos a conquistar esse acesso. Tanto que o Leão buscou quatro reforços do Caxias, campeão da Segundona em 2016 – o zagueiro Ícaro, os volantes Rudiero e Dener, além do meia Anderson Feijão.

Líder dentro de campo, goleiro Ricardo diz que meta é manter invencibilidade para conquistar o acesso Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Essa mescla de jogadores experientes no futebol gaúcho, com jovens vem dando certo. Um empate contra o Esportivo garante o time entre os quatro classificados à segunda fase. Com duas rodadas de antecedência, seria um grande passo. Ainda mais para quem almeja a primeira colocação em uma campeonato tão acirrado, onde a diferença do Glória, líder, para o quinto, Esportivo, é de seis pontos.

— Uma frase que eu carrego comigo é que chegar ao topo é fácil, difícil é manter. A cada jogo, nossa meta é manter essa invencibilidade e esses poucos gols sofridos. A cada jogo, somos o time a ser batido no campeonato. A gente trabalha forte e a meta principal é o acesso. Ainda falta a classificação entre os quatro primeiros colocados. Se buscarmos um ponto ou a vitória no próximo jogo, ficamos praticamente garantidos. Esse é o primeiro passo e depois vamos fortes para esse mata-mata buscar o acesso ao Gauchão de 2018 — ressalta Ricardo.

A campanha do Leão é muito boa, mas a reta final será complicada, visto que encara Esportivo, São Luiz, domingo, e Lajeadense, na última rodada. Todos adversários diretos pelo G-4. Neste cenário, o Leão da Serra tenta se manter no topo. Os ingressos para a partida custam R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada).