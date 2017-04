Destaque do Caxias no Gauchão, Wagner posta vídeo provocando jogadores do Juventude e inicia um Ca-Ju nas redes sociais 

Provocações na rede 26/04/2017 | 15h08 Atualizada em

Ele já cravou uma bandeira no gramado do Estádio Alfredo Jaconi, venceu três Ca-Jus consecutivos pelo Gauchão, disse que clássico na Serra era Caxias contra o Brasil-Fa, bateu boca com D'Alessandro e chamou a atenção de vários grandes clubes pelo futebol de qualidade e pelas polêmicas fora de campo. O mais recente capítulo polêmico do W10 grená foi nesta quarta-feira, quando postou um vídeo em sua página no Facebook se despedindo de Caxias do Sul e provocando alguns jogadores do Juventude.



No polêmico vídeo, Wagner diz que recebeu uma mensagem de um jogador dos "verdinhos" falando que ele e seus companheiros de Caxias estavam de férias. Depois, Wagner chama o zagueiro Ruan Renato de "pé duro, ruim", diz que o atacante Caprini é "caloteiro" porque está lhe devendo um litro de uísque por uma aposta que fizeram no Carnaval e fala que não conhece o meia Wallacer, provocando que ele "nunca jogou na Série A".



O vídeo bombou nas redes sociais e em grupos de whatsapp, mas Wagner bloqueou para quem não é seu amigo no Facebook. E como não há autorização para publicá-lo nos jornais da RBS, o link não está disponível nesta matéria. É possível visualizar apenas as reproduções das publicações de Wagner, que usa o codinome Vavá Silva, e de Ruan Renato no Facebook.

Foto: Reprodução do Facebook



Após a participação de Wagner com a camisa 10 do Caxias no Gauchão, vários clubes se interessaram em contratar o jogador de 25 anos. Entre eles, sondagens de Inter, Ponte Preta, Grêmio e Bahia.