Com a classificação do Novo Hamburgo à final, Caxias é o campeão do Interior

Gauchão 2017 23/04/2017 | 22h38 Atualizada em

Com a segunda melhor campanha geral do Gauchão e beneficiado pela classificação do Novo Hamburgo à final, o Caxias se sagrou Campeão do Interior neste domingo. Com oito vitórias, quatro empates e três derrotas, o time grená vivenciou grandes momentos no campeonato, como os 2 a 1 sobre o Grêmio na segunda rodada, o 1 a 1 com o Inter na terceira, as três vitórias consecutivas no clássico Ca-Ju e o 1 a 0 sobre o Inter na semifinal deste final de semana.



Apesar desta última vitória sobre a equipe colorada, a derrota nos pênaltis tirou a possibilidade de chegar à decisão gaúcha. Mesmo assim, o clube tem muito a comemorar. Mostrou um bom futebol e apresentou ao Estado uma penca de bons jogadores, como os zagueiros Jean e Edson Borges, o volante Elyeser, o meia Wagner, os atacantes Júlio César e Reis e o centroavante Gilmar. Isso sem falar no goleiro Marcelo Pitol, figura carimbada do Estadual.



Pelo regulamento do Gauchão, o Novo Hamburgo não recebe o título do Interior mesmo tendo a melhor campanha. A Federação Gaúcha de Futebol considera que ser vice-campeão ou campeão se sobrepõe à conquista do Interior. Assim, o Caxias fica com essa taça e o prêmio acumulado de R$ 300 mil, valor confirmado pelo presidente da FGF, Francisco Novelletto Neto, em entrevista na Rádio Gaúcha:



— O campeão do Interior ganha R$ 200 mil porque cada clube do Interior que se classificou às quartas de final recebe R$ 100 mil. Isso foi um acordo entre eles.