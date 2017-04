CBF altera data de estreia do Juventude na Série B do Brasileiro

Mudança 27/04/2017 | 13h38 Atualizada em

O torcedor Jaconero vai ter que mudar a programação para a estreia do time na Série B do Brasileiro, contra o Luverdense. A CBF confirmou a primeira partida do Juventude na competição no Estádio Alfredo Jaconi para a sexta-feira, 12 de maio, às 20h30min, e não mais no sábado, dia 13, às 16h.

A mudança foi um pedido da equipe do Mato Grosso, que disputa a final da Copa Verde no dia 16 contra o Paysandu, em Belém. Por uma questão de facilidade na logística do Luverdense, a CBF autorizou a mudança da data.



A alteração muda também a programação do técnico Gilmar Dal Pozzo, que perde um dia de preparação. O último teste do Juventude está marcado para o dia 6 de maio, uma semana antes da estreia.