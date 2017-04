Caxias x Inter: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida /

Gauchão 2017 21/04/2017 | 18h41 Atualizada em

Caxias e Inter entram em campo neste domingo para definir quem vai à final do Campeonato Gaúcho de 2017. A vantagem na semifinal é colorada, por ter vencido por 1 a 0, no Beria-Rio. Se os grenás vencerem por este placar, a decisão vai para os pênaltis. Ao time de Luiz Carlos Winck, só uma vitória por dois gols de diferença para classificar no tempo normal. Saiba como acompanhar a partida.

Horário

Domingo, às 16h, no Estádio Centenário, em Caxias.



Transmissão

:: Internet: a equipe de esportes do Pioneiro acompanha a partida em tempo real no www.pioneiro.com/jogoaovivo

:: Rádios: Gaúcha (102.7 FM), Caxias (93,5 FM) e São Francisco (560 AM)

:: TV: RBS TV e Premiere



Prováveis escalações

:: Caxias

Marcelo Pitol; Thiago Machado, Jean, Edson Borges e Geninho; Marabá e Elyeser; Júlio César, Wagner e Reis; Gilmar. Técnico: Luiz Carlos Winck.

:: Inter

Marcelo Lomba; Alemão, Léo Ortiz, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Anselmo, Edenilson e D'Alessandro; Nico López e Brenner. Técnico: Antônio Carlos Zago.

Arbitragem

:: Daniel Nobre Bins, auxiliado por Maurício Penna e André Bittencourt.

Ingressos

:: Antecipados até este sábado, R$ 50 e R$ 25 (meia-entrada). Torcida do Caxias na Falcon Store, Sala de Sócios e Posto Sander, Postos Onzi, Brandalise Loterias, Lotérica Exposição, Lojas Bulla e consulados dos bairros Cruzeiro, Pioneiro e Pio X. Torcida colorada, na Falcon Store e Posto Sander.