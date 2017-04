Campeão do Interior, time do Caxias se despede de 2017 e jogadores negociam com outros clubes

Destaques do Gauchão 25/04/2017 | 21h04 Atualizada em

Após um 2016 de retomada, o Estadual deste ano recolocou o Caxias na briga com os grandes do Rio Grande do Sul. Na tarde desta terça-feira, os atletas tiveram o último encontro antes de buscarem novos desafios em outras equipes. Misturado com o sentimento de tristeza, por não ter avançado à final do Gauchão, a alegria de quem conquistou o título de campeão do Interior.

Enquanto alguns jogadores buscam recolocação no mercado após a participação do time no Campeonato Gaúcho, o Caxias ainda tem o futuro incerto para o restante do ano. Sem vaga na Série D de 2017 e garantido na competição nacional do ano que vem, além da presença certa na disputa da Copa do Brasil, as chances do clube não participar da Copinha da FGF no segundo semestre são grandes.



Um dos principais nomes do time e identificado com a torcida, o meia Wagner pediu a continuidade do apoio ao Caxias:



— Quando cheguei aqui o pessoal estava muito desconfiado com o que o Caxias iria fazer. A gente conseguiu trazer o torcedor de volta para o estádio. Fica o meu apelo para que não pare por aí. Peço que se associe. Fiquei feliz demais de ver o torcedor participando na semifinal.



O meia é um dos que devem atuar na Série A ou B do Brasileiro. Quem também vai para as primeiras divisões nacionais é o volante Elyeser. Com pré-contrato assinado com o Goiás, o jogador tem propostas de Inter e Santos. Na despedida do Centenário, valorizou o momento vivido no Gauchão:

Elyeser está entre Goiás, Inter e Santos Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS



— O sentimento é de tristeza pelo torcedor e pelo clube. Para nós jogadores, é de felicidade e de dever cumprido. Conseguimos dar as vagas da Série D e da Copa do Brasil e até o título do Interior ao Caxias — diz o volante.



O centroavante Gilmar, que tem propostas de Boa Esporte e Ponte Preta, valorizou o último encontro do grupo de atletas:



— A gente fica até emocionado em falar porque sabe que este é o último dia que essa rapaziada está reunida aqui. Nestes anos que estou no futebol, é o melhor grupo. Sem vaidades, uma união impressionante.

Edson Borges vai para o Boa Esporte, enquanto Gilmar deve jogar na Ponte Preta Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS



O Caxias procurou alguns atletas para tratar da renovação para 2018 com o empréstimo no segundo semestre, mas ainda não confirmou nenhum acerto.



Acertos e sondagens



Marcelo Pitol – Encaminhado com Brasil-Pel

Edson Borges – Acertado com o Boa Esporte-MG

Geninho – Retorna para o Porto-PE, mas tem sondagem do Sport

Jean – Sondagem do Londrina

Elyeser – Pré-contrato com o Goiás, mas como propostas de Inter e Santos

Marabá – Sondagens de Brasil-Pel e Treze-PB

Wagner – Sondagens de Grêmio e Inter

Gilmar – Proposta do Boa Esporte e da Ponte Preta

Reis – Sondagens do Juventude e de clubes do Paraná

Júlio César – Sondagens de clubes do Paraná

Jajá – Sondagem do São Paulo-RG