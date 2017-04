Apahand/UCS/Farroupilha disputa torneio em Campo Bom

Handebol feminino 28/04/2017 | 19h06 Atualizada em

Após a estreia no Estadual, a Apahand/UCS/Farroupilha volta a jogar neste final de semana. A equipe participa da 23ª edição do Campeonato Aberto de Campo Bom. Nas seis participações anteriores, a Apahand venceu todas.

Na primeira fase, a equipe encara Novo Hamburgo (SGNH), UFRGS, de Porto Alegre, e AECB, de Campo Bom. Os dois melhores avançam às semifinais.



A estreia será no sábado, às 9h contra a UFRGS. Depois, a equipe encara a SGNH, às 13h. Na última rodada, às 21h, vai enfrentar a AECB. Na chave B estão LHH, de Novo Hamburgo, HFSM, de Santa Maria, Ulbra, de Canoas, e Feevale, de Novo Hamburgo. As semifinais e a decisão ocorrem no domingo.