Amanda de Oliveira conquista segunda etapa da seletiva sul do Circuito Nacional de tênis

Promessa caxiense 25/04/2017 | 15h59 Atualizada em

A caxiense Amanda de Oliveira, 12 anos, conquistou no domingo o título da 2ª etapa da seletiva da região sul do Circuito Nacional de tênis na categoria sub-14. A competição foi disputada em Ponta Grossa, no Paraná. A atleta venceu os quatro jogos disputados sem perder um set sequer. Na decisão, passou pela paranaense Julia Kist Klimovicz, 13, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/5.

Amandinha já havia sido campeã da primeira etapa, disputada em Florianópolis. Com o resultado, ela ocupa a quinta colocação do ranking brasileiro na categoria. O detalhe é que as quatro atletas que estão na sua frente têm 14 anos, dois a mais que Amanda.