ACBF recebe o Joinville pela Liga neste sábado e conhece rivais da primeira fase da Copa Libertadores

Futsal 28/04/2017 | 18h56 Atualizada em

No segundo confronto pela Liga Nacional de Futsal (LNF), a ACBF encara o Joinville, neste sábado, às 16h, em Carlos Barbosa. O Sportv anuncia a transmissão da partida. Na estreia pela competição, o time laranja ficou no empate em 1 a 1 com o Jaraguá, no Centro de Eventos Sérgio Guerra. Já o Joinville bateu o Guarapuava por 1 a 0.

O técnico Marquinhos Xavier ainda não conta com o goleiro Léo Oliveira e o pivô Deives, dois dos principais reforços da equipe para a temporada. Ambos estão lesionados.

Fora de quadra, a equipe de Carlos Barbosa conheceu na sexta-feira os adversários na primeira fase da Copa Libertadores de Futsal. A ACBF está no Grupo C, junto com Kimberley-ARG, Panta Walon-PER e Caracas-VEN.

A competição ocorrerá na cidade de Lima, no Peru, entre os dias 21 e 28 de maio, com a participação de 12 equipes de 10 países. O time do técnico Marquinhos Xavier será o único representante brasileiro na disputa.