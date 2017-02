Winck tem apenas uma dúvida para escalar o Caxias que jogará domingo

Gauchão 2017 17/02/2017 | 19h53 Atualizada em

O Caxias está com apenas uma dúvida para enfrentar o São Paulo-RG, domingo, às 18h, no Estádio Centenário: Gilmar ou Jajá como centroavante. Gilmar está recuperado de uma contratura e no trabalho desta sexta-feira seria reavaliado. Mas o trabalho foi com portões fechados e mantém a dúvida. Nas demais posições, o time não terá alterações.

— Quero uma equipe que comece forte e não tenha medo de jogar. Conseguimos corrigir muitas coisas nesta semana. Melhorou muito o posicionamento e estamos sólidos na marcação. Agora, queremos ganhar um pouco mais na frente — afirma o técnico Luiz Carlos Winck.

Outra preocupação grená se refere ao foco dos atletas, para que a empolgação das boas atuações contra Inter e Grêmio não afete nas próximas partidas. Concentração é o tema da hora no Centenário, até porque a classificação começa ser definida a partir de agora.

A escalação grená para o jogo de domingo deve ser: Marcelo Pitol; Thiago Machado, Jean, Edson Borges e Márcio Goiano; Marabá, Elyeser, Wagner, Júlio César e Reis; Gilmar (Jajá).