Veranópolis encara o Cruzeiro neste domingo e tem a chance de embalar em casa no Gauchão

Estadual 19/02/2017 | 05h30 Atualizada em

Com uma vitória e dois empates no Gauchão, o invicto Veranópolis encara o Cruzeiro neste domingo, às 18h, no Estádio Antônio David Farina. É a segunda partida consecutiva em casa no campeonato. Na rodada passada, o time pentacolor venceu o Brasil-Pe por 2 a 0.



O técnico Tiago Nunes tem algumas dúvidas para o confronto. O volante Eduardinho e o meia-atacante Jean Carlos se recuperam de lesão e farão um teste antes da partida. Pelo menos, não há ninguém suspenso por cartões. A ideia é jogar com a mesma imposição física e a velocidade no ataque da última partida.



— A expectativa é de um jogo muito equilibrado, a exemplo dos demais. Os resultados da competição indicam esse equilíbrio. O Cruzeiro é um time bem trabalhado, competitivo — comenta o treinador.



A formação titular depende da liberação dos atletas que estão no departamento médico, mas a tendência é a repetição do time-base que vem atuando, com Reynaldo; Vinícius Bovi, Douglas (Zé Roberto), Jadson e Murilo; Jonatan Lima, Mateus Santana, Eduardinho (Favoni) e Athos; Jean Carlos (Gustavo ou Kayron) e Keké.



Um dos destaques do Veranópolis neste início de Gauchão é o atacante Keké, autor de dois gols e que vem chamando a atenção pela velocidade. Aos 21 anos, é natural de São Paulo e começou a carreira no Mogi Mirim. Tem 1m77cm e 71kg. O estilo é igual ao dos antigos pontas.