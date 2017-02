Veranópolis e Brasil-Pe abrem a terceira rodada do Gauchão na noite desta sexta-feira

Estadual 10/02/2017 | 14h44 Atualizada em

Depois de dois jogos e dois empates, o Veranópolis vai tentar na noite desta sexta-feira, a partir das 21h30min, no Estádio Antônio David Farina, a primeira vitória no Gauchão. O problema é que o adversário é o Brasil-Pe, que já arrancou um empate do Juventude no Alfredo Jaconi na estreia.



A equipe do técnico Tiago Nunes não deve ter alterações. Com isso, a formação pentacolor segue a mesma, com Reynaldo; Vinícius Bovi, Zé Roberto, Jádson e Murilo; Jonatan Lima, Mateus Santana, Eduardinho e Athos; Keké e Jonatas Obina.



Já o Brasil-Pe, que empatou com o Ju e perdeu para o Cruzeiro, deve atuar com Eduardo Martini; Éder Sciola, Cirilo, Leandro Camilo e Marlon; Leandro Leite, Galiardo (João Afonso), Nem (Lenílson), Aloísio e Jean Silva; Bruno Lopes.



Nas duas primeiras rodadas do Estadual, o VEC empatou em casa com o Inter em 1 a 1 e depois segurou um 0 a 0 diante do São José-PoA, no sintético do Passo D'Areia. Depois do Brasil-Pe, o time pentacolor joga outra no Antônio David Farina, contra o Cruzeiro, dia 19.