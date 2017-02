Técnico do Juventude busca vitória sobre o Ypiranga para reverter pressão devido aos maus resultados

Gauchão 2017 12/02/2017 | 09h50 Atualizada em

Pressão. Talvez esta palavra poderá definir muito bem a partida deste domingo entre Juventude e Ypiranga, às 18h, no Estádio Alfredo Jaconi, pela terceira rodada do Gauchão.

O time de Paulo César Parente está pressionado pela atuação abaixo da média e que acarretou na eliminação na Copa do Brasil para o Murici-AL (derrota de 3 a 1). Ainda pesa contra, o fato de não ter vencido na temporada — foram dois empates e uma derrota. Do outro lado, a equipe do treinador Carlos Moraes teve três derrotas até aqui — duas no Gauchão e uma na Copa do Brasil, onde também foi eliminado. A situação dele também é complicada.

Em resumo, o técnico derrotado neste jogo estará com o cargo ameaçado. Por isso, PC Parente espera uma atuação completamente diferente da sua equipe neste duelo:

— Nos primeiros dois jogos, tivemos coisas boas e deixamos muito a desejar no terceiro. É um quarto jogo para reverter uma situação desagradável para todo mundo, mas estou otimista que possamos realizar um bom trabalho.

Dentro de campo, mudanças vão ocorrer. A primeira deve ser no sistema de jogo. Contra o Murici-AL foi usado o 4-4-2, mas o treinador deve retomar o 4-2-3-1. O time também deve ser diferente, mas a informação está guardada. PC Parente fechou os portões por dois motivos claros: o primeiro é relativo às mudanças na escalação e o segundo é para que o tom das cobranças realizadas não exponha o grupo de jogadores.



A equipe deve jogar com Douglas; Murilo Silva, Anderson Marques, Ruan Renato e Pará; Wanderson e Lucas; Bruno Ribeiro, Felipe Lima e Caprini (Sananduva); Tadeu.