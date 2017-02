Rafael Alves escolheu o Juventude para recomeçar sua carreira no Brasil

Reforço 16/02/2017 | 16h11 Atualizada em

Rafael Alves (E, com a bola) já pode aparecer como titular do Juventude na próxima segunda-feira Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O Juventude apresentou oficialmente o zagueiro Rafael Alves, de 32 anos, nesta quinta-feira. Nos últimos quatro anos ele atuou no futebol norte-americano, pelo FL Strikers (EUA) e o Ottawa Fury (CAN), onde foi vice-campeão da NASL (North American Soccer League) em 2015. O seu retorno ao Brasil se deve, principalmente, ao técnico Paulo César Parente.

— O primeiro contato que eu tive foi com o PC. Quando ele me propôs de voltar ao Brasil e sabendo que era o Juventude, eu aceitei. Se fosse para voltar, tinha que ser algo assim. Onde eu soubesse que continuaria crescendo na minha carreira — afirmou o zagueiro.

Além do futebol norte-americano, Alves passou por clubes como Ituano, Goiás e São Caetano. O zagueiro já vinha treinando com o grupo de jogadores há 15 dias e pode ser titular na próxima segunda-feira, quando o Ju encara o Novo Hamburgo, Às 20h15min, no Estádio do Vale, pelo Gauchão.