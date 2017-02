Presidente do Juventude garante PC Parente para o próximo jogo do Gauchão

Pressão 21/02/2017 | 01h27 Atualizada em

Segundo o presidente Roberto Tonietto, uma eliminação precoce na Copa do Brasil para o modesto Murici-AL e uma goleada de 4 a 1 para o Novo Hamburgo não são suficientes para demitir o técnico Paulo César Parente. O mandatário alviverde garantiu que ele fica para comandar o time diante do Passo Fundo, no próximo sábado, no Alfredo Jaconi, pela quinta rodada do Gauchão.



— O trabalho dele no dia a dia é muito bom. Não é por essas duas derrotas que vamos demitir. No ano passado, perdemos três jogos seguidos na Série C e mantivemos o Antônio Carlos Zago. PC Parente é o treinador do Juventude e isso é responsabilidade minha. Vamos cobrar nesta semana da comissão técnica, dos jogadores e dizer que temos que buscar os três pontos contra o Passo Fundo. Sei que a torcida não está satisfeita, mas peço o apoio dela. Se ela tiver que reclamar, que reclame depois do jogo de sábado — disse Roberto Tonietto.

Já o técnico PC Parente destacou que faltou atitude dos jogadores na derrota para o Novo Hamburgo, na noite desta segunda-feira, no Estádio do Vale, e dividiu a responsabilidade pela goleada:



— A derrota para o Murici foi vergonhosa, mas essa contra o Novo Hamburgo não. Faltou atitude, isso sim. Nós fizemos uma semana boa de treinamento, mas não levamos para o jogo. Tenho a minha responsabilidade, mas os jogadores também têm a parcela deles. Temos condições de remobilizar o grupo para o próximo jogo.