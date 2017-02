Para atacante Gilmar, o Caxias não pode se acuar diante do Grêmio

Gauchão 03/02/2017 | 07h10 Atualizada em

Titular no ataque, Gilmar acredita que time não pode ficar acuado diante do tricolor da capital

Respostas. Essa foi uma das palavras mais utilizadas pelo centroavante Gilmar, do Caxias, na quinta-feira. O time precisa mostrar algo melhor para esta segunda partida do Gauchão. Ainda mais quando se trata de enfrentar o Grêmio, como será no domingo, às 17h, e dentro do Estádio Centenário.

— É o jogo que todo jogador gosta de atuar. Todos querem estar lá dentro. Nós precisamos transformar isso em vontade e dedicação. Não ter medo de jogar. Pelo contrário, se apresentar, ousar. Porque o Caxias precisa dar uma resposta positiva, ainda mais na frente do nosso torcedor — acredita Gilmar.

E de fato, o time precisa mesmo mostrar algo diferente. Os primeiros minutos da estreia preocupam. Excesso de erros e um time que não conseguia atacar o adversário. Muito, também, se deve aos equívocos na hora de escolher os passes.

A melhora só começou a partir dos 30 minutos da primeira etapa e no segundo tempo da derrota para o Novo Hamburgo, por 1 a 0, na última segunda-feira. Sem acerto nos toques, o próprio camisa 9 admitiu que não chegou nenhuma bola em condições para ele finalizar. Algumas situações até foram criadas, mas desperdiçadas. Por isso, o trabalho da semana é fundamental para corrigir esses problemas.

— Tem que caprichar um pouco mais. Principalmente, naquele último passe, antes da finalização. Ele (Winck, treinador) passou algumas situações de posicionamentos. Acredito que nesse jogo a crescente já vai acontecer e vamos dar uma resposta melhor — afirma o centroavante.

Ansiedade é outro ponto a ser administrado. Para Gilmar, o famoso ¿frio na barriga¿ é normal antes da partida. Mas na hora que a bola rolar, tudo fica de lado. Mesmo que o adversário seja o atual campeão da Copa do Brasil e um dos favoritos.

— Acredito que se esperarmos o Grêmio, até pela qualidade que tem, vai complicar. Temos que adiantar a marcação e tentar jogar de igual com eles. Dentro da nossa casa, temos que dar uma resposta ao nosso torcedor. Não podemos nos acuar. Pelo contrário, tem que fazer uma grande partida — ressalta o jogador.

Respostas. Este é o foco do grupo de atletas. Hora de passar uma outra imagem ao torcedor. E em um jogo desses, tudo vem bem a calhar, ainda mais com uma vitória.