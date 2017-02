Novo Hamburgo x Juventude: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida /

Gauchão 2017 20/02/2017 | 06h00 Atualizada em

O Juventude visita o Novo Hamburgo nesta segunda-feira, às 20h15min, no Estádio do Vale. Jogo que tem o alviverde, invicto na competição, tentando tirar o 100% de aproveitamento da equipe do Vale dos Sinos. Saiba como acompanhar a partida.

Horário

Segunda-feira, às 20h15min, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.



Transmissão

:: Rádios: Caxias (93.5FM e 930AM) e São Francisco (560AM)

:: TV: Premiere



Prováveis escalações

:: Novo Hamburgo

Matheus; Léo, Julio Santos, Pablo e Assis; Amaral, Danilo Goiano (Renan), Preto, Juninho; Branquinho e João Paulo. Técnico: Beto Campos.



:: Juventude

Douglas; Murilo Silva, Rafael Alves, Ruan Renato e Pará; Wanderson, Lucas, Fahel (Sananduva), Murilo Costa e Dieguinho; Tadeu. Técnico: Paulo César Parente.

Arbitragem

:: Peterson Regert, auxiliado por Maurício Silva Penna e Fabrício Baseggio.

Ingressos

:: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada).