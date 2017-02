No quarto duelo seguido fora de casa, Caxias do Sul Basquete perde para o Vitória por 76 a 67

NBB 9 18/02/2017 | 22h52 Atualizada em

O Caxias do Sul Basquete/Banrisul fez mais um bom jogo no NBB 9, conseguiu equilibrar as ações diante do Universo/Vitória, mas voltou a sair de quadra derrotado. Em Salvador, os donos da casa venceram por 76 a 67. Foi o 18º revés da equipe caxiense, que tem três vitórias e está na penúltima colocação do torneio.

Na próxima semana, o time caxiense terá dois compromissos no Ginásio Vascão. Na terça-feira, recebe o Franca. Já na quinta-feira o adversário será o Bauru. Os dois jogos iniciam às 20h05min.

Neste sábado, o norte-americano Keyron, do Vitória, e o armador Fred, do Caxias, foram os cestinhas do jogo com 21 pontos. Dawkins, com 17, e Hayes, com 15, foram peças importantes do time baiano. Já na equipe caxiense, Arthur contribuiu com 12 e Diego com 11.

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio. As defesas prevaleceram e o placar foi baixo nos 10 minutos iniciais. Sem que ninguém conseguisse abrir vantagem, o Vitória fechou a parcial por 12 a 10. A igualdade de forças continuou no princípio do segundo quarto. As equipes trocavam pontos e o Caxias conseguia controlar o ataque rival. O cenário só alterou-se parcialmente na reta final, quando o time da casa, comandado pelo seu trio de norte-americanos, abriu 10 pontos e foi o intervalo vencendo por 37 a 27.

O forte calor em Salvador não impediu que a equipe caxiense voltasse melhor para o terceiro período. Com um aproveitamento superior no ataque e mais eficiente na defesa, os comandados de Rodrigo Barbosa voltaram para o jogo, venceram a parcial por 20 a 14 e reduziram a diferença para quatro.

Nos 10 minutos finais, o Vitória chegou a abrir nove pontos, mas o Caxias não queria deixar o adversário escapar e manteve a diferença em apenas um dígito. Com Fred tomando a iniciativa do jogo, a equipe visitante lutou até o final, chegou a encostar no placar, mas os baianos souberam administrar o resultado e fecharam com tranquilidade.