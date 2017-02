Mesmo com pressão da torcida, direção do Juventude respalda treinador

Gauchão 14/02/2017 | 05h33 Atualizada em

A vitória de 1 a 0 sobre o Ypiranga no domingo e a manutenção da invencibilidade do Juventude no Gauchão — soma-se outros dois empates com Brasil-Pe e São Paulo-RG — não amenizaram a pressão sobre o técnico Paulo Cesar Parente. A eliminação na Copa do Brasil para o Murici-AL ainda pesa sobre o trabalho da comissão técnica. Por mais que a atuação na última partida não tenha sido convincente, as vaias ainda são atribuídas à esta eliminação no torneio nacional.

— Não fizemos um bom jogo, mas o importante foram os três pontos. Um primeiro tempo de razoável para bom e o segundo muito ruim. O trabalho dele (PC Parente) também foi prejudicado pelas lesões. A torcida, imagino que tenha mais a ver com o jogo de Alagoas, do que a partida contra o Ypiranga. Aquela vaia no final tem mais a ver com o resultado na Copa do Brasil e sabemos que o torcedor está chateado com isso — acredita o vice de futebol Jones Biglia.

A pressão também não é novidade no Estádio Alfredo Jaconi. Em 2016, Biglia relata ter passado por dois momentos parecidos. O primeiro foi no Estadual, quando a equipe ficou as cinco últimas rodadas da primeira fase sem vencer — quatro empates e uma derrota. Ainda assim, o time comandado por Antônio Carlos Zago conquistou o vice-campeonato. Na Série C, o segundo período de pressão e pedidos por parte da torcida pela troca de treinador. O time começou mal, recuperou e conquistou o acesso. Situações administradas pelo departamento de futebol e que renderam frutos.

— Não podemos analisar só o resultado, tem que observar o contexto inteiro. Estamos vendo o trabalho que está sendo comandado e acreditamos que ele (PC Parente) tem condições plenas de dar um bom padrão de jogo ao time. Tivemos quatro jogos na temporada. É muito precipitado fazer essa análise e o torcedor é passional. Essa pressão nós sabemos administrar e espero que o grupo também saiba — ressalta Biglia.